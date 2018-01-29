РИАМО – 29 янв. Российских спортсменов, недопущенных в Пхенчхан, ждет альтернативный турнир в столице прошлых зимних Олимпийских игр, пишет в понедельник газета «Известия».

«Для российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры-2018 от Международного олимпийского комитета (МОК), будут организованы альтернативные старты. Турнир уже в ближайшее время пройдет в Сочи. В этих соревнованиях смогут принять участие от 500 спортсменов», - говорится в статье.

Кроме россиян, в столицу зимних Игр 2014 года позовут и иностранных спортсменов, которые по разным причинам не получили олимпийские лицензии в 2018-м. Город Сочи готов к проведению соревнований самого высокого международного уровня. Все объекты, которые были использованы на Олимпиаде 2014 года, находятся в отличном состоянии и готовы принять атлетов.

Незадолго до старта Олимпийских игр в Пхенчхане МОК не предоставил приглашения большому количеству россиян. При этом многие из них претендовали на медали, а такие спортсмены, как Сергей Устюгов, Виктор Ан, Антон Шипулин, Александр Касьянов, Павел Кулижников и Денис Юсков, были явными фаворитами в своих дисциплинах. Однако в МОК заявили, что не могут комментировать отдельные случаи недопуска атлетов на Игры-2018.

Более того, в организации отметили, что в отношении спортсменов, не получивших приглашения, могут быть начаты дополнительные расследования.

«Строительство олимпийских объектов в Сочи началось в конце 2007 года, все основные работы были закончены к 2013 году. Сейчас в городе есть соревновательные объекты абсолютно для всех зимних видов спорта, представленных в олимпийской программе», - напоминается в статье.