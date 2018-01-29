РИАМО - 29 янв. Дорожные службы Подмосковья продолжают работу по обеспечению безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по региональной сети автодорог, всего работают более 500 единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В настоящее время в работах по очистке от снега и обработке противогололедными материалами региональных автодорог задействовано свыше 500 единиц спецтехники. Мониторинг дорожной ситуации осуществляется в круглосуточном режиме и при необходимости мы выпускаем на автодороги региона дополнительную снегоуборочную технику», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

Он добавил, что в настоящий момент все работы по расчистке от снега и обработке реагентами дорожной сети Московской области ведутся в штатном режиме.

Особое внимание уделяется обработке противогололедными материалами опасных участков дорог — эстакад, съездов, крутых поворотов, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Московской области выпадет от 2 до 5 миллиметров снега. Температура составит минус 5 градусов – 0 градусов.

За прошедшие сутки специалисты ГБУ МО «Мосавтодор» и подрядных организаций очистили от снега 9,5 тысяч километров и обработали противогололедными материалами 11 тысяч километров региональной сети автодорог. Всего за минувшие сутки в Подмосковье выпало более 10% месячной нормы осадков.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает автомобилистов и пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно бдительными на дорогах и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.