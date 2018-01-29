РИАМО - 29 янв. Департамент здравоохранения города Москвы настаивает на пересмотре дела гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года колонии за врачебную ошибку, из-за которой умер пациент, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее суд признал врача-гематолога из Москвы виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента. Женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, 25 июля 2013 года врач-гематолог нарушила технику выполнения трепанобиопсии и повредила пациенту сосуды, от чего он скончался через несколько дней.

«Сегодня адвокатом будет подана апелляционная жалоба в суд вышестоящей инстанции на решение Черемушкинского суда. В рамках этого процесса департаментом здравоохранения будут предоставлены защите Елены Мисюриной все необходимые консультации и возможности для получения дополнительных и исчерпывающих экспертных мнений. Департамент здравоохранения делает все возможное для пересмотра дела и надеется, что судом будут учтены все дополнительные мнения специалистов», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что Елена Мисюрина – известный, опытный врач, высокопрофессиональный специалист, работает в ГКБ №52 с 2014 года. Все медицинское сообщество оказывает Мисюриной беспрецедентную поддержку и проявляет самое активное участие в ее судьбе.

По данным пресс-службы, департамент здравоохранения был проинформирован о ходе и результатах уголовного дела, длившегося пять лет, и вынесении обвинительного приговора в отношении Мисюриной только после принятия судом решения.

«Несомненно, что до принятия этого решения можно было получить независимое, объективное мнение более широкого состава экспертов и оказать врачу полноценную поддержку в суде. Важно понимать, что оказание инвазивной медицинской помощи всегда сопряжено с риском развития осложнений, а оценка их причин является зачастую очень сложной задачей», - подчеркивается в сообщении.