РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 янв. Коммунальные службы уже несколько дней устраняют аварию на электросетях, в результате которой жители ЖК «Малое Павлино» подмосковных Люберец остались без света, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В пятницу, 26 января, в 14:30 поступил сигнал об исчезновении электроснабжения в ЖК «Малое Павлино» в Краскове Люберец. В 15:00 было подано напряжение от переносной подстанции. В 5:00 28 января начались перебои, было принято решение усилить переносную подстанцию, которая находится у трансформаторной. Отдельно была переброшена в течение полутора часов переносная подстанция мощностью 220 киловатт на три дом. И одна переносная подстанция была переброшена на котельную», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, в данный момент все переносные подстанции работают в штатном режиме. Устранение аварии займет от двух до семи суток. Необходима перекладка 10-киловольтного кабеля на территории Москвы.

««Малое Павлино» – это 17 трехэтажных домов. Они снабжаются от питающего центра «Чистое», расположенного в Некрасовке, одним 10-киловольтным кабелем, который и был нарушен. Никакой возможности сделать переброску и переключение нет, только дизель-электростанции», – пояснил Ружицкий.

Он добавил, что за прошедшую неделю, с 22 по 28 января, аварийных ситуаций на водопроводных, канализационных и тепловых сетях не было.

По его информации, в ЕДС ЖКХ за неделю поступило 3 562 обращения, по всем вопросам даны разъяснения и проведена работа по устранению указанных проблем.