РИАМО - 29 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев получил благодарность от жителей подмосковного округа Лосино-Петровский, где открыли пешеходную зону и завершили проект по благоустройству.

«Получил благодарность от жителей Лосино-Петровского, где завершили большой проект по благоустройству центра города. Пешеходную зону открыли благодаря программе президента по формированию комфортной среды», - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Он также поблагодарил жителей округа за энтузиазм и любовь к родному городу, отметив, что именно благодаря их участию удалось создать единое общественное пространство.

«Мы и дальше будем продолжать благоустройство, чтобы с каждым годом Лосино-Петровский становился комфортнее и уютнее», - заключил Воробьев.