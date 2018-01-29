РИАМО - 29 янв. Автомобилистов в Москве предупредили о гололедице и налипании снега, а также их попросили быть предельно внимательными на дорогах, сообщается на сайте Госавтоинспекции столицы.

В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта столичной Госавтоинспекцией будут предприняты все необходимые меры по оказанию помощи дорожно-эксплуатационным службам и контролю за состоянием дорожного покрытия, особенно на опасных участках дорог (спусках, подъемах, мостах, путепроводах). Сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание всесторонней помощи участникам дорожного движения.

«Учитывая складывающиеся погодные условия, Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы», - говорится в сообщении.

Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Короткий световой день и выпадение осадков в виде снега снижают видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует горожанам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей.

«Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности», - добавляется в сообщении.

В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и снег, температура воздуха опустится до минус 5 градусов.