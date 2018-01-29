РИАМО – 29 янв. Во время чемпионата мира по футболу в России могут появиться фальшивые банкоматы, с помощью которых мошенники крадут данные банковских карт, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

«Стали известны риски, которые ЦБ не учел в своих рекомендациях по противодействию хищению средств с банковских карт во время ЧМ-2018. В условиях массового наплыва туристов существенно возрастает вероятность появления фальшивых банкоматов, сделанных из бывших в употреблении устройств», - говорится в статье.

Как отмечается в материале, ЦБ опубликовал рекомендации для граждан и кредитных организаций в части мер предосторожности во время проведения чемпионата мира по футболу. Регулятор указывает на один из самых популярных способов хищения средств с использованием банкоматов — установка скиммингового оборудования, которое позволяет считывать данные карт, а потом изготавливать их копии. Банки должны установить антискимминговое оборудование.

Однако в правоохранительных органах считают, что рекомендации ЦБ учитывают далеко не все риски. Со скиммингом банки научились бороться, но более существенной проблемой является установка фиктивных банкоматов, особенно во время массового наплыва туристов, незнакомых с местными банками. Россияне, как правило, пользуются одними и теми же АТМ и вряд ли станут пытаться снять деньги в подозрительном незнакомом устройстве, приезжим отличить фальшивый банкомат от настоящего будет сложно.

ЦБ рекомендует использовать банкоматы, установленные в безопасных местах — государственных учреждениях, подразделениях банков, крупных торговых комплексах, гостиницах, аэропортах. Однако, как показывает практика, это не может быть стопроцентной гарантией безопасности. Выходом из ситуации может быть использование только банкоматов в отделениях банков. Но донести эту информацию до всех посетителей ЧМ-2018 затруднительно, отмечает газета.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».