РИАМО – 29 янв. Кремлевских ястребов можно использовать для борьбы с беспилотниками, но такая задача пока не стоит, сообщает РИА Новости.

В Европе уже есть такой опыт использования. Но нужно понимать, что самка ястреба весит порядка 1,2-1,4 килограмма.

«Вес не очень большой, поэтому ей сложно будет перехватывать даже малые беспилотники. Такая задача пока не стоит, но теоретически это возможно. Но для этого все-таки лучше использовать не ястребов, а соколов», - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, можно ли использовать кремлевских ястребов и филина для перехвата малоразмерных целей, например, дронов.