РИАМО - 29 янв. В первый день февраля в Москве и Подмосковье ожидается похолодание, в ночные часы температура воздуха опустится до минус 12 градусов, сообщил РИАМО в понедельник дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В первый день февраля над столичным регионом расположится небольшой антициклон. При облачной с прояснениями погоде местами возможен небольшой снег. Ночью минус 8 - минус 10 в Москве, минус 7 - минус 12 по области. В дневные часы минус 6 - минус 8 в столице, минус 5-10 градусов по области», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в пятницу в Московский регион придет новый циклон, который принесет потепление и снегопад.

Также синоптик отметил, что в понедельник и вторник Москва и Подмосковье будут находиться под влиянием циклона, временами пройдет снег.