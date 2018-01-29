РИАМО - 29 янв. Жителя подмосковного Королева, который подозревается в совершении тройного убийства и поджоге, арестовали, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Ранее сообщалось, что 23 января 2018 года после тушения пожара в одном из домов по улице Уткина, а также на придомовой территории обнаружены тела трех человек. Согласно данным эксперта на телах погибших обнаружены множественные телесные повреждения, их смерть носила криминальный характер. По подозрению в убийстве был задержан брат одной из жертв.

«По ходатайству следователя следственного отдела по городу Королеву ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 49-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении тройного убийства, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

На допросе мужчина дал признательные показания, сообщив, что его двоюродный брат вел асоциальный образ жизни и злоупотреблял спиртными напитками, также водил в дом и на придомовую территорию лиц без определенного места жительства. Поскольку мужчины были соседями и проживали в одном частном доме, подозреваемого не устраивало регулярное скопление лиц без определенного места жительства на территории своего домовладения.

23 января между подозреваемым и потерпевшим произошел очередной конфликт. В результате мужчина нанес металлическим прутов удар в область головы своего двоюродного брата, его сожительницы и их гостье. После чего поджег дом.

«К настоящему времени по уголовному делу следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, подозреваемый, назначен ряд судебных экспертиз. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», - заключается в сообщении.