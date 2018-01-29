РИАМО - 29 янв. В Москве январь 2018 года стал самым мягким за всю историю метеорологических наблюдений, за месяц не наблюдалось сильных морозов, сообщается на сайте «Метеовести».

«До конца второго зимнего месяца еще три дня, однако, учитывая прогнозы, можно утверждать, что январь 2018 года в Москве стал самым мягким за всю историю метеорологических наблюдений! Этот термин означает, что за прошедший период не отмечено сильных морозов», - говорится в сообщении.

Самой низкой температурой воздуха оказалось значение минус 12,4 градуса. До этого самым мягким январем был январь 1932 года, когда минимальная температура воздуха составила минус 15,2.

По своей среднемесячной температуре январь 2018 года в Москве однозначно уступит самому теплому первому месяцу 2007 года, и поборется лишь за 3-4 место среди теплых январей XXI века.