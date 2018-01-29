РИАМО - 29 янв. Полицейские задержали в подмосковном городском округе Зарайск мужчину, который подозревается в совершении серии краж, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Полицейскими установлено, что злоумышленник, повреждая оконные рамы и срывая навесные замки, незаконно проникал в дачные строения, расположенные на территории городского округа Зарайск, откуда похищал газовое оборудование, удлинители, электрические провода, телевизоры и электроинструменты», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции правонарушитель был установлен и задержан. В ходе обыска по месту его проживания полицейскими обнаружена и изъята часть ранее похищенного имущества. Установлена причастность подозреваемого к совершению 10 эпизодов противоправной деятельности.

Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что похищенное имущество продавал, а вырученные деньги тратил на личные нужды, добавила Петрова.

«По данным фактам следственным отделом ОМВД возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - уточняется в сообщении.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.