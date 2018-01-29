РИАМО - 29 янв. Благоустройство 80 парков и знаковых территорий в периферийных районах Москвы проведут в 2018 году в рамках программы «Моя улица», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В интервью газете «Коммерсант», опубликованном в понедельник, Собянин рассказал, что основные работы в центре города по программе «Моя улица» завершены.

«Объемы (работ по «Моей улице» в 2018 году - ред.), конечно, значительно меньше, чем в прошлом году. Кроме того, будет много проектов, связанных с парковыми, озелененными и знаковыми территориями в других округах и периферийных районах Москвы. Около 80 таких проектов. Важно, чтобы эти проекты максимально были согласованы с жителями и отвечали их потребностям», - сказал мэр.

Он добавил, что в историческом центре Москвы в границах Садового кольца в этом году по программе «Моя улица» будет реализовано два проекта — в Кадашах и в районе Солянки и Мясницкой улицы.

«Это как раз в районе тех улочек, скверов, которые мы благоустраивали в прошлом году, для того чтобы завершить и сделать проект комплексным. Ну и ряд проектов за пределами Садового кольца, например, входные группы ВДНХ, парк Горького», - отметил Собянин.