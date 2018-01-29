РИАМО - 29 янв. Двое пострадавших в результате пожара в подмосковном Красногорске до сих пор остаются в больницах, их состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщил РИАМО в понедельник министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Пожар произошел 28 января в квартире жилого дома на Южном бульваре в Красногорске. В результате происшествия четыре человека погибли, двое из них – дети. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«В данный момент в больницах Московской области остаются двое пострадавших: ребенок госпитализирован в ожоговый центр в Люберцах, взрослый находится в Красногорской больнице №1. Состояние пострадавших оценивается как крайне тяжело», - сказал Марков

Он подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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