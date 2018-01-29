РИАМО - 29 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что структура районов столицы устоялась, город не нуждается в их укрупнении.

«Я считаю, что структура районов Москвы — устоявшаяся и стабильная. Районы Москвы достаточно большие, в каждом из них живет по 100-200 тысяч человек. Конечно, там нужна и муниципальная власть, и администрация. Работы более чем достаточно, и пытаться там сейчас что-то реорганизовывать, укрупнять не вижу никакого смысла», - сказал Собянин в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в понедельник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что референдум по объединению столичных районов Люблино и Марьино может состояться 18 марта вместе с выборами президента России. Впоследствии председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отмечал, что инициативная группа по проведению референдума отозвала свою инициативу, поэтому референдум проводиться не будет.