РИАМО - 29 янв. На юго-западе Москвы очевидец ограбления погнался за злоумышленником и отобрал у него похищенную у женщины сумку, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

По его словам, инцидент произошел по адресу: Новочеремушкинская улица, дом 11, корпус 3.

«Неизвестный злоумышленник похитил сумку у гражданки и пытался скрыться с места преступления. Очевидец этого происшествия сумел настичь злоумышленника и отобрать у него вещь, принадлежащую потерпевшей гражданке, и вернуть ее», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что подозреваемый скрылся с места происшествия. Полиция проводит проверку по факту ограбления.

Собеседник агентства также отметил, что потерпевшая не получила серьезных травм и отказалась от госпитализации.