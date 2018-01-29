РИАМО - 29 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал не оставлять без внимания обращения и жалобы жителей региона на портале «Добродел», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В понедельник утром глава региона провел совещание с руководящим составом областного правительства. В ходе мероприятия обсудили работу системы «Добродел».

«По результатам поездок хотел бы обратить внимание глав территорий на важность обработки обращений и жалоб, которые существуют. Необходимо, чтобы каждое обращение или жалоба не оставалась без нашего внимания», - сказал Воробьев.

Также на совещании были рассмотрены вопросы ЖКХ, связанные, в частности, с уборкой дорог в зимнее время.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.