РИАМО - 29 янв. Пожарно-спасательные подразделения не выявили возгорания в здании в центре Москвы, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по столице.

Специалисты выезжали по заявке для проверки информации о загорании по адресу: Староконюшенный переулок, дом 1.

«По прибытии было уточнение адреса: Пречистенский переулок, дом 14, строение 1. После проверки информация о загорании не подтвердилась», - говорится в сообщении.