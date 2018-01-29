РИАМО - 29 янв. Пожарно-спасательные подразделения не выявили возгорания в здании в центре Москвы, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по столице.
Специалисты выезжали по заявке для проверки информации о загорании по адресу: Староконюшенный переулок, дом 1.
«По прибытии было уточнение адреса: Пречистенский переулок, дом 14, строение 1. После проверки информация о загорании не подтвердилась», - говорится в сообщении.
Пожарно-спасательные подразделения выезжали по заявке для проверки информации о загорании по адресу Староконюшенный пер., д.1, по прибытии было уточнение адреса: Пречистенский переулок., д. 14, с.1 - после проверки, информация о загорании не подтвердилась.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) January 28, 2018
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