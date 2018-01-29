РИАМО - 29 янв. Уборку улиц от снега начали делать в Москве уже ночью, всего для это задействовали более 10 тысяч спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса городского хозяйства.

Механизированная и ручная уборка снега с улично-дорожной сети, общественных пространств, пешеходных зон и других городских территорий началась ночью в Москве.

«В городе проводилось сплошное прометание проезжей части на всю ширину с последующей противогололедной обработкой. В работах по уборке Москвы задействовано более 10 тысяч единиц специализированной техники», - говорится в сообщении.

В Москве в непрерывном режиме ведутся работы по вывозу снега с улично-дорожной сети. Только за ночь на снегосплавные пункты вывезено более 250 тысяч кубометров снега.

По данным метеобюро Москвы, прирост снега с начала осенне-зимнего периода в городе составил 103 сантиметра, в том числе в январе - 40 сантиметров.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков сообщил, что ночью в Москве и Подмосковье выпало до пяти миллиметров осадков, что составляет более 10% от месячной нормы.