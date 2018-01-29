РИАМО - 29 янв. Долг Москвы перед кредиторами с 2010 года сократился почти в девять раз и на начало 2018 года составляет 34 миллиарда рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Бюджет 2017 года исполнен без дефицита. <…> Гораздо важнее говорить не о дефиците, а о долгах города перед кредиторами. В 2010 году долги Москвы составляли около 300 миллиардов рублей. На 1 января 2018 года они составили 34 миллиарда рублей. Для такого бюджета это ничто. Мы бы и с ними рассчитались, но обязательства выстроены так, что мы досрочно не могли их гасить», - сказал Собянин в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в понедельник.

Мэр добавил, что в прошлом году доходы бюджета Москвы выросли на 13% и превысили 2 триллиона рублей.

«Это серьезная отметка. Произошло это не случайно, а благодаря активному развитию экономики и росту инвестиций. Все предыдущие годы инвестиции не падали, и это накапливало определенный потенциал для того, чтобы мы относительно быстро вышли из спада и вновь нарастили экономику. Естественно, рост бюджета помог исполнить все наши программы», - отметил Собянин.

По его словам, в этом году более половины бюджета будут направлены на социальные программы.

Если брать отдельно программы, то самая крупная программа развития транспорта. Город направляет самые большие ресурсы на решение этой проблемы: строительство дорог, развязок, тоннелей, метро, развитие пригородного сообщения, закупку нового подвижного состава, - сказал мэр.

Собянин уточнил, что самая ресурсоемкая часть транспортной программы – это строительство Большой кольцевой линии метро.Первый сегмент от Петровского парка до «Москва-Сити» уже построен и проходит обкатку. Всего на линии протяженностью свыше 60 километров будет более 30 станций.