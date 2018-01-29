РИАМО - 29 янв. Загруженность дорог Москвы в понедельник утром составляет восемь баллов из десяти возможных, больше всего затруднений наблюдается на Третьем транспортном кольце, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Самая крупная пробка длиной более 19 километров наблюдется на внутренней стороне МКАД от Бесединского путепровода до Ясенево.

В центре Москвы загружены улицы Серафимовича, Большая Якиманка, Яузская и Пятницкая, а также Кремлевская и Москворецкая набережные.

На Садовом кольце наблюдается пробка более 3 километров на внутренней стороне. На Новорижском шоссе наблюдается пробка протяженностью 6,5 километров.

В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и снег, температура воздуха опустится до минус 5 градусов.