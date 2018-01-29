РИАМО - 29 янв. Полиция составила административный протокол в отношении женщины, которую сняли с рейса Москва-Дубай за курение на борту самолета, говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.

В дежурную часть полиции в аэропорту «Внуково» поступило сообщение о том, что на борту готовящегося к отлету в Дубай самолета, пассажирка не подчиняется требованиям командира воздушного судна – курит на борту.

«Сотрудники транспортной полиции сняли пассажирку с рейса и доставили в дежурную часть. Нарушительницей оказалась жительница Якутска 1998 года рождения. В отношении нее составлен административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах)», - говорится в сообщении.

Появившаяся информация в СМИ о том, что пассажирка находилась в наркотическом опьянении и дебоширит, не нашла своего подтверждения.