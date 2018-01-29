РИАМО - 29 янв. Двое взрослых и двое детей погибли в результате пожара в квартире в подмосковном Красногорске, по данному факту возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.
В одной из квартир в Красногорске 28 января произошел пожар, в результате которого на месте происшествия погибли 48-летняя женщина и ее шестилетний внук. Также в результате пожара пострадали 48-летний мужчина и его 13-летний сын, которые нарядом скорой помощи были доставлены в больницу, где от полученных повреждений скончались.
В ходе следствия установлено, что в данной квартире проживало девять уроженцев Республики Таджикистан, из которых трое – дети. Квартира им была предоставлена на правах аренды.
Законность пребывания данных лиц на территории Российской Федерации проверяется. Причины пожара устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии