РИАМО - 29 янв. Уголовное дело возбудили в Москве по факту убийства мужчины у остановки «Славянский бульвар», сообщается на сайте ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, вечером 28 января у подземного перехода вблизи остановки общественного транспорта «Славянский бульвар» в Москве неизвестный совершил выстрел в мужчину 1989 года рождения. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, выстрел совершен из травматического пистолета.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению.

«Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают возможных очевидцев. Расследование по уголовному делу продолжается», - добавляется в сообщении.