РИАМО - 29 янв. Мэр столицы Сергей Собянин считает важным участие избирателей в президентских выборах и уверен, что любая пассивная позиция в этом вопросе неуместна.

«Мое личное мнение: чем больше явка на президентских выборах, тем лучше. Если на муниципальных выборах это дело каждого, локальная история, то выборы президента, без всяких дураков, определяют будущее нашей страны и судьбу каждого человека. Прийти на эти выборы и высказать мнение о будущем страны мне кажется очень важным. Любая пассивная позиция здесь мне кажется неуместной», - сказал Собянин в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в понедельник.

Комментируя низкую явку на муниципальных выборах в Москве в 2017 году, мэр отметил, что «каждый житель сам определяет, идти на муниципальные выборы или нет».

«Информации об этом (выборах – ред.), на мой взгляд, было более чем достаточно. По поводу того, что в 17 районах победила оппозиция — она всегда там имела серьезное влияние. Другой вопрос, что оппозиционеры поменялись. <…> Ну и флаг им в руки, пусть занимаются муниципальным хозяйством. Там действительно много проблем, есть над чем работать», - сказал Собянин.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.