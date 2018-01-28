РИАМО – 28 янв. Бывший наставник женской сборной России по биатлону Анатолий Хованцев выразил мнение, что отсутствие российских тренеров на Олимпиаде-2018 не сильно скажется на результатах спортсменов, сообщает в воскресенье Газета.ru.

«Думаю, что это не скажется сильно. Все-таки современные технологии позволяют общаться различными способами, даже когда люди находятся далеко друг от друга», — сказал Хованцев.

Ранее на сайте издания сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на Олимпиаду 22 российских тренеров.

Зимние Олимпийские игры - 2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.