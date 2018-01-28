РИАМО - 28 янв. Спортсмены из Подмосковья завоевали золотую и бронзовую медали чемпионата Европы по санному спорту, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Семен Павличенко – чемпион Европы по санному спорту! Яркую победу спортсмен посвятил трехлетнему сыну, у которого сегодня день рождения», - написал Терюшков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что компанию подмосковному саночнику на пьедестале составил другой представитель региона - Роман Репилов, взявший бронзу.

«Роман и Семен в составе сборной России на предстоящей Олимпиаде», - добавил министр физической культуры и спорта региона.

Зимние Олимпийские игры - 2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.