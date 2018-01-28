РИАМО - 28 янв. Неизвестные избили и ограбили мужчину на парковке у торгового центра в новой Москве, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в полицию поступило сообщение о разбое по адресу: Москва, поселение Сосенское, 22 километр Калужского шоссе, торговый центр.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что на парковке ТЦ по указанному адресу двое неизвестных, находясь в автомобиле, нанесли водителю несколько ударов руками по телу, причинили ножевое ранение голени и открыто похитили из кабины автомобиля личные 150 тысяч рублей, телефон сотовой связи, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.