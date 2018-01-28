РИАМО - 28 янв. Фестиваль городской среды «Выходи гулять!» организовали во дворах, парках и скверах в подмосковных Химках, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Всероссийский фестиваль «Выходи гулять!» набирает обороты в подмосковных Химках. Площадками для народных гуляний становятся дворовые территории, парки и скверы городского округа. Участие в мероприятиях принимают десятки жителей, а для юных химчан подготовлена особенная развлекательная программа», - говорится в сообщении.

В этот раз праздник для жителей округа прошел во дворовых территориях, расположенных по улицам Маяковского и Речной. Дворы вошли в программу комплексного благоустройства в прошлом году. Десятки юных жителей стали участниками яркой интерактивной программы.

Химки, как и десятки других городов страны, стали участниками Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять!». Для проведения различных тематических мероприятий в городском округе выбрано более 30 площадок. Афиша предстоящих гуляний размещена на официальном сайте администрации муниципалитета http://www.admhimki.ru/vyhodi-gulyat/.

«В рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!» во всех муниципалитетах Московской области организованы праздничные мероприятия, которые проходят на общественных пространствах, благоустроенных в рамках президентского проекта по формированию комфортной городской среды в 2017 году», - добавляется в сообщении.

Уже сегодня в фестивале участвует около 500 городов и поселков, на общественных пространствах и дворах которых пройдет порядка 3 тысяч мероприятий.