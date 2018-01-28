РИАМО - 28 янв. В подмосковном Воскресенске мужчина получил ранение из травматического оружия в ходе ссоры, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер регионального главка МВД России.

«В 15:30 поступило сообщение, что в результате конфликта между двумя мужчинами один получил ранение из травматического оружия», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что госпитализация пострадавшему не потребовалась. По данному факту проводится проверка.