РИАМО - 29 янв. Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области проведут в понедельник прием граждан в общественной приемной подмосковного Павловского Посада, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В понедельник, 29 января, в общественной приемной исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад состоится прием граждан», - говорится в сообщении.

Прием проведут уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством №12 Главгосстройнадзора Московской области.

Прием пройдет с 10:00 до 13:00 без предварительной записи по адресу: Павловский Посад, площадь Революции, 4.