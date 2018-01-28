РИАМО - 28 янв. В Москве возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции во время задержания преступника, сообщается на сайте ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, в воскресенье в ночное время инспектор 2 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУМВД России по городу Москве, находясь вблизи жилых домов по 4-ой улице Марьиной Рощи, предпринял попытку к задержанию мужчины, подозреваемого к совершению ряда тяжких преступлений на территории столицы. Во время задержания злоумышленник попытался нанести ранение сотруднику полиции ножом, но не смог – полицейский своевременно применил табельное оружие.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств посягательства на жизнь сотрудника. Расследование продолжается.