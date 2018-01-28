РИАМО - 28 янв. В Москве проводят проверку по факту ограбления аптеки, в которую ворвался неизвестный в маске и забрал деньги из кассы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в ОМВД по телефону обратилась провизор аптеки и заявила о разбое по адресу: улица Академика Янгеля, дом 8А.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в помещение аптеки вошел неизвестный в медицинской маске, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитил из кассы 5 тысяч рублей, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту проводится проверка.