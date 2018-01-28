РИАМО - 28 янв. Особую театральную программу подготовили для гостей фестиваля «Московская Масленица», который пройдет с 9 по 18 февраля, сообщается в воскресенье в пресс-службе оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

В 2018 году фестивали цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» объединит тема театра. Особая театральная программа подготовлена и для гостей фестиваля. Побывав на масленичных спектаклях, москвичи и туристы узнают, как отмечали проводы зимы в старину, а также какие масленичные традиции и по сей день сохраняются в самых разных регионах России.

«На сцене Тверской площади будут выступать фольклорные коллективы и профессиональные театральные артисты. В парке Коломенское можно увидеть театрализованное столкновение, которое разыграют стрелецкий гарнизон деревянного форта и ряженые духи зимы», - говорится в сообщении.

В частности, в рамках фестиваля запланированы спектакли. На Манежной площади зрители смогут стать участниками театрального действа.

Кроме этого, театрализованные представления ждут гостей «Московской Масленицы» на площадках во всех московских округах.

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Славянский праздник пришел к нам из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.