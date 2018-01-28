РИАМО - 28 янв. Сотрудники полиции, Росгвардии и народных дружин обеспечили порядок в Москве во время проведения несогласованной акции, грубых нарушений не было допущено, сообщается на сайте МВД России.

В воскресенье в 46 субъектах Российской Федерации прошли общественно-массовые мероприятия, согласованные с местными органами власти. В Москве в несогласованном массовом мероприятии приняли участие около тысячи человек.

«В обеспечении правопорядка и общественной безопасности задействовались сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин. Безопасность граждан обеспечена в полном объеме, грубых нарушений правопорядка не допущено», - говорится в сообщении.

В Барнауле, Хабаровске, Кемерово акция собрала 150 участников. Магнитогорске, Оренбурге, Кургане – не более 100 человек, Красноярске, Томске, Владивостоке, Иркутске – около 200 человек, Новосибирске- 600, Нижнем Новгороде- 550. Пришло меньше тысячи человек и в Екатеринбурге. Массовые акции также прошли и в других городах России, где на них пришли десятки человек.

Ранее власти Москвы не согласовали заявку от сторонников оппозиционера Алексея Навального о проведении шествия и митинга в городе. Согласно заявлению, шествие должно пройти от площади Тверской Заставы по проезжей части улиц 1-я Тверская-Ямская и Охотный Ряд. Сам митинг планировалось провести на улице Охотный ряд. Оппозиции были предложены альтернативные места для проведения акции, но власти не получили ответа в срок.