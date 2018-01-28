РИАМО - 28 янв. Двое неизвестных с оружием ограбили мужчину на автозаправке на западе столицы, по данному факту проводят проверку, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что 27 января в 22:39 на службу «02»от мужчины 1992 года рождения поступило сообщение о разбое по адресу: Москва, Ленинский проспект, дом №154.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 22:00 у АЗС «Лукойл» по указанному адресу, двое неизвестных на неустановленной машине синего цвета с фрагментом госномера, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у заявителя телефон сотовой связи, паспорт на его имя, скрылись на автомобиле», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сумма материального ущерба устанавливается. По данному факту полицейские проводят проверку.