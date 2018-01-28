РИАМО – 28 янв. Американский режиссер Стивен Спилберг подтвердил, что его следующим проектом станет пятый фильм о приключениях Индианы Джонса, сообщает Газета.ru.

«Выход очередной части фильма запланирован на 10 июля 2020 года. Согласно имеющейся информации, Спилберг отложил работу над мюзиклом «Вестсайдская история» и сначала займется пятым фильмом франшизы об Индиане Джонсе», - говорится в сообщении.

В работе над фильмом примут участие Джордж Лукас в качестве исполнительного продюсера, а композитором картины станет Джон Уильямс. В настоящее время неизвестно, кто, помимо Харрисона Форда, войдет в актерский состав.

Ранее на сайте издания сообщалось, что в новом фильме о приключениях Индианы Джонса не будет актера Шайи ЛаБафа, который исполнял роль сына главного героя.