РИАМО – 28 янв. Бывший лыжник сборной России, бронзовый призер Олимпиады-2006 в Турине Иван Алыпов заявил, что недопуск российских тренеров до Игр-2018 негативно скажется на результатах команд, сообщает Газета.ru.

«В наши времена в спорте высших достижений не бывает мелочей. К тому же, наставники ведь выполняют не только функции по составлению тренировочного плана и его контролю — здесь идет и психологическая поддержка. А если судить по лыжным соревнованиям, то это в том числе и работа с лыжами, а также руководство сервис-бригадой», — сказал Алыпов.

По его мнению, россияне вряд ли завоюют медаль на Олимпиаде-2018.

«Нужно понимать, что ничего хорошего от этих Олимпийских игр ждать нам не стоит — если кто-то из ребят все-таки завоюет какую-то медаль, это будет реальным героизмом», — отметил он.

Ранее на сайте издания сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на Олимпиаду 22 российских тренеров.