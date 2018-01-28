РИАМО - 28 янв. В Москве участники несанкционированной акции постепенно начали расходиться, полиция все еще остается на местах, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Ранее власти Москвы не согласовали заявку от сторонников оппозиционера Алексея Навального о проведении шествия и митинга в городе. Согласно заявлению, шествие должно пройти от площади Тверской Заставы по проезжей части улиц 1-я Тверская-Ямская и Охотный Ряд. Сам митинг планировалось провести на улице Охотный ряд. Оппозиции были предложены альтернативные места для проведения акции, но власти не получили ответа в срок.

Небольшие группы людей начали покидать место проведения несогласованной акции в центре города. Часть митингующих отправилась обратно в сторону станции метро «Маяковская». Также небольшие скопления наблюдались и у здания мэрии.

По данным ГУ МВД России по Москве, в месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице и на прилегающих территориях находилось около 1 тысячи человек. Кроме того, один из организаторов акции, оппозиционер Алексей Навальный был задержан полицией по прибытию на место проведения несогласованного митинга.