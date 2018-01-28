РИАМО - 28 янв. Полицейские изъяли около 4 граммов героина у мужчины при личном досмотре в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа Подмосковья, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцать шестого января в 22:25 около магазина в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа сотрудниками отдела уголовного розыска установлен и доставлен в УМВД мужчина 1980 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 3,82 грамма героина», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».