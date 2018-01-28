РИАМО - 28 янв. Полицейские изъяли более 5 граммов метадона у мужчины в подмосковных Мытищах, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцать пятого января в 16:30 на улице Абрамова в Мытищах сотрудниками Мытищинского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» установлен и доставлен в МУ МВД мужчина, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 5,1 грамма метадона», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».