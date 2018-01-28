РИАМО - 28 янв. Двое неизвестных в масках проникли в квартиру в Волоколамском районе Подмосковья и похитили у молодых людей два телефона iPhone и Samsung, браслет и часы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В дежурную часть ОМВД обратился молодой человек с заявлением о том, что 26 января в 20:30 в квартиру, позвонив в дверь, проникли двое неизвестных в масках и, угрожая предметами, похожими на пистолет и нож, ему и его знакомому 1998 года рождения, открыто похитили у заявителя iPhone 8 (без сим-карты), браслет из светлого металла (недрагоценный), часы», - сказал собеседник агентства.

По его словам, у знакомого юноши забрали телефон Samsung Galaxy С5 (без сим-карты) и браслет из светлого металла (недрагоценный).

Он отметил, что сумма ущерба составила 98 тысяч рублей. По данному факту следственным ОМВД России по Волоколамскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой».

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия», - заключил представитель пресс-службы.