РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. Участники зимнего фестиваля «Выходи гулять» в подмосковных Люберцах поиграли в пейнтбол, прошли полосу препятствий и постреляли в тире, сообщается в Instagram-аккаунте Малаховского парка.

В воскресенье в рамках регионального фестиваля городской среды «Выходи гулять» в Малаховском парке культуры и отдыха прошло спортивно-оздоровительное мероприятие «Веселые старты».

«Участникам пришлось пройти кросс на время, осилить полосу препятствий, заработать очки в зимнем тире и поучаствовать в игре «Зимний пейнтбол». Ребята прошли достойно все испытания и прекрасно выполнили все поставленные перед ними задачи, получили положительный и эмоциональный настрой. А главное - победила дружба!» - говорится в сообщении.

Мероприятие провел спортивно-патриотический клуб «Витязи». Для организаторов было важно привлечь детей и молодежь к спортивной жизни, повысить уровень физической подготовки в зимних условиях, укрепить здоровье.