РИАМО - 28 янв. Грузовой автомобиль заглох на железнодорожном переезде на перегоне Румянцево-Чисмена Рижского направления Московской железной дороги (МЖД), задерживаются три пригородных поезда, сообщается на сайте МЖД.

«Сегодня в 15:30 на железнодорожном переезде 86 километра перегона Румянцево-Чисмена Рижского направления Московской железной дороги, оборудованном светозвуковой сигнализацией, заглох грузовой автомобиль, заблокировав пути», - говорится в сообщении.

Дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал, уведомляющий локомотивные бригады поездов о преграде на пути, поэтому все приближающиеся к месту составы были остановлены.

В 16:02 грузовой автомобиль убрали, движение поездов на участке возобновили.

«В связи с этим в пути задержаны три пригородных поезда. Диспетчерский аппарат МЖД делает все от него зависящее, чтобы сократить опоздание поездов и ввести их в график», - заключается на сайте.