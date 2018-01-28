РИАМО - 28 янв. Система контроля работы всех без исключения городских поликлиник появилась три года назад, в медучреждениях Москвы на сегодняшний день уже установлено почти 3,8 тысячи камер видеонаблюдения, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Электронные сервисы Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) окончательно заняли свое место в развитии городского здравоохранения и сделали жизнь и врачей, и пациентов значительно проще. Ситуационный центр — главный штаб работы с ЕМИАС.

«Это самый мощный государственный информационный ресурс, который объединяет работу всех московских поликлиник. Более 600 зданий интегрировано в эту систему. Представить себе сегодня работу московской поликлиники без информационной поддержки в единой системе совершенно невозможно. <…> Глаза центра — камеры видеонаблюдения. Сейчас в медучреждениях их установлено 3766», - сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

По его словам, в среднем в каждом здании установлено примерно девять камер. Это входная группа, вестибюли, кабинеты и окружающее пространство, кабинеты, в которые люди обращаются за справками, коридоры принципиально важных отделений и так далее.

Картинка в режиме реального времени передается в ситуационный центр, а здесь за порядком следят специалисты. Их 15, и главное их оружие в борьбе за высокие стандарты медицинского обслуживания - обычный телефон.