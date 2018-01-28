РИАМО - 28 янв. Молодого человека из подмосковного Королева отчислили из Московского университета МВД России имени Кикотя за разбойные нападения, его непосредственные руководители будут привлечены к ответственности, сообщается на сайте МВД РФ.

«Двадцать пятого января 2018 года сотрудниками ГУСБ МВД России и УМВД России по городскому округу Королев для разбирательства по установлению причастности в совершении противоправного деяния, предусмотренного статьей 162 УК РФ (разбой – ред.), был доставлен в отдел полиции курсант 3 курса Московского университета МВД России имени Кикотя», - говорится в сообщении.

По результатам проведенной служебной проверки курсант отчислен из образовательного учреждения, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российиской Федерации.

«Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущение в работе с личным составом», - заключается на сайте.