РИАМО – 28 янв. Ролик с гонками на иномарке по тротуарам Москвы опубликовали в Сети, сообщает РЕН ТВ.

«В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как мажоры на иномарке устроили заезд по тротуарам в Москве», - говорится в сообщении.

Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте Majorka_official

«Ребята @o008kk77 обкатывают тротуары по ночной Москве... пока дорожники отдыхают», - написано под опубликованным видео.

Неизвестно, где именно и когда был снят видеоролик.