РИАМО - 28 янв. Глава городского округа Красногорск Радий Хабиров призвал пострадавших в результате пожара в квартире жилого дома на Южном бульваре обращаться за помощью, власти взяли на контроль проверку по факту возгорания.

В воскресенье в 12:50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, бульвар Южный, дом 6. В 13:38 пожар был локализован. В 13:55 - ликвидация открытого горения.

«Вторая половина дня принесла трагедию. Тяжелый пожар случился в Красногорске, на Южном бульваре, 6. По предварительным данным, погибли три человека. Дом многоквартирный, 22 этажа, четыре подъезда – будем разбираться, что стало причиной. Все службы на месте происшествия», - написал Хабиров в своем Instagram-аккаунте.

Он также призвал всех тех, кому нужна помощь, обращаться за ней.