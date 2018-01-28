РИАМО - 28 янв. Полицейские задержали женщину, которая ранила ножом своего сожителя в ходе пьяной ссоры в Коломенском городском округе Подмосковья, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Двадцать шестого января в 10:00 из квартиры на улице Полянская в Коломне бригадой скорой помощи с ножевым ранением грудной клетки в «Коломенскую ЦРБ» доставлен и госпитализирован мужчина.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в УМВД сожительница пострадавшего. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«В отношении задержанной избрана мера пресечения - подписка о невыезде», - заключил представитель пресс-службы.