РИАМО - 28 янв. Двое детей и взрослый, пострадавшие во время пожара в квартире в Красногорске, находятся в крайне тяжелом состоянии в больнице, сообщил РИАМО в воскресенье министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

В воскресенье в 12:50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, бульвар Южный, дом 6. В 13:38 пожар был локализован. В 13:55 - ликвидация открытого горения. Пострадали три человека, два человек погибли.

«По состоянию на 16:00 28 января в Красногорскую больницу №1 поступили два ребенка и один взрослый, все они пострадали в результате пожара в жилом доме в Красногорске. Пациенты поступили с тяжелыми травмами, их состояние оценивается как крайне тяжелое, все подключены к аппарату искусственной вентиляции легких», - сказал Марков.

Он подчеркнул, что госпитализированным оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате ЧП погибло два человека: один мужчина скончался на месте, второй умер в машине скорой медицинской помощи.